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Происшествия

Жительницу Богородского района оштрафовали из-за смерти маленькой дочери в бассейне

13 октября 2020 12:07  [32] Происшествия

Жительницу Богородского района оштрафовали из-за смерти ее маленькой дочери в бассейне - по неосторожности. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 13 октября 2020 года.

Следствием и судом установлено, что днем 5 августа этого года женщина оставила без присмотра свою дочку на участке жилого дома в д. Чижково Богородского района. Мама занималась хозяйственными работами.

На участке находился заполненный водой бассейн, глубиной около 130 см. Девочка, которой был всего 1 год и 9 месяцев, упала в бассейн и утонула.

Вину по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) 38-летняя женщина признала. Решением суда ей назначен штраф. В пресс-службе Богородского городского суда сообщили, что штраф составил 20 тысяч рублей.

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