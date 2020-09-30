Площадь в п.Тумботино Павловского района благоустроили

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Площадь у Дома Культуры в рабочем поселке Тумботино в Павловском районе преобразилась благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. На преображение общественного пространства направили 1,5 млн рублей.
"Благоустройство, казалось бы, небольших территорий делает населенные пункты нашего региона комфортнее и уютнее. У Нижегородской области серьезные планы по преображению общественных пространств, многие проекты сейчас реализуются и находятся на завершающей стадии. Только в этом году благодаря национальному проекту в регионе преобразится 129 парков и скверов, а также 125 дворов. Из всех уровней бюджета на это выделяется 1,5 млрд рублей", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
В рамках благоустройства на площади в р.п.Тумботино брусчаткой выложили пешеходную зону, установили две детские площадки, лавочки, урны. Здесь появилось освещение и беседки.
Глеб Никитин отметил, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона.
"Выделение федеральных средств позволяет качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств. Территории становятся современными и, главное, отвечают запросам жителей", - добавил Глеб Никитин.
Напомним, ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", который был утвержден указом президента Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.
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