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Общество

Нижегородские объекты торговли и общепита могут закрыть за нарушение масочного режима

13 октября 2020 13:56  [98] Общество

Фото: администрация Арзамаса

Владельцам объектов торговли и общепита пригрозили закрытием за нарушение масочного режима. Такую информацию озвучил глава Арзамаса Александр Щелоков, обращаясь к жителям города с напоминанием о необходимости соблюдения масочного режима при посещении общественных мест.

"Мы призываем слушать и слышать все рекомендации системы здравоохранения и органов власти по соблюдению перчаточно-масочного режима. Безусловно, администрация города в соответствии с рекомендациями, которые дает региональный штаб, усилит контроль на объектах торговли. При выявлении нарушений будем проводить разъяснительную работу. Если нас не услышат, то придется принимать более суровые меры, вплоть до закрытия объектов", - сказал Александр Щелоков.

Всего в Арзамасе с 29 сентября состоялось 90 рейдов на объектах торговли и общепита.

Напомним, 7 октября 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел заседание координационного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории региона. Губернатор отметил, что во всех регионах и странах меры по предотвращению распространения заболеваемости принимаются с учетом необходимости сохранения экономики и одновременно — исполнения требований врачей.

"Мы вновь оказываемся на пути между Сциллой и Харибдой, о котором весной говорил Президент России Владимир Путин. Достойно преодолеть эти сложности можно только общими усилиями, и я надеюсь на благоразумие, прежде всего, руководителей организаций всех отраслей. Нам важно не допустить повторного закрытия предприятий отдельных секторов экономики, но при этом необходимо обеспечить соблюдение требований безопасности", - сказал Глеб Никитин.

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