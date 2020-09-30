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Общество

Минэкологии региона поздравило с юбилеем организатора первого в стране детского экологического лагеря

13 октября 2020 14:37  [74] Общество
Минэкологии региона поздравило с юбилеем организатора первого в стране детского экологического лагеря

Минэкологии региона поздравило с юбилеем организатора первого в стране детского экологического лагеря

Фото: пресс-служба правительства региона

Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области поздравили с юбилеем педагога-организатора высшей категории, первого в стране отличника экологического образования Маргариту Ушакову.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, педагогу исполнилось 85 лет.

"Особо хочется отметить неоценимый вклад Маргариты Михайловны в дело экологического образования и воспитания. Она подготовила десятки биологов, которые теперь занимаются охраной природы. Также при поддержке министерства был издан ряд ее методических рекомендаций. Сейчас они широко используются в эколого-образовательном процессе. Желаем Маргарите Михайловне здоровья, долгих лет жизни и новых открытий на поприще экологии", - сказал министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Маргарита Михайловна Ушакова является ветераном труда, награждена знаком "За охрану природы России", она - почетный член Союза охраны птиц России и один из авторов Красной книги Нижегородской области.

Маргарита Ушакова основала и на протяжении многих лет остается бессменным руководителем городского Клуба любителей природы Дворца детского творчества им. В.П. Чкалова и детского объединения "Росток". Она первой в стране создала детский экологический лагерь, много раз проводила школьные исследовательские экспедиции, участники которого, к примеру, совершили серьезное открытие. Совместно с воспитанниками Маргарита Ушакова обнаружила новый для области вид земноводных – сибирского углозуба, который занесен в Красную книгу Нижегородской области.

"Мы ценим таких педагогов, как Маргарита Михайловна. Сейчас экологическое воспитание очень важно. Оно является частью национального проекта "Экология". Привить детям любовь к природе, научить их заботиться об окружающей среде могут только учителя, которые сами болеют душой за свое дело и бережно относятся к животным и растениям", - добавил Денис Егоров.

Напомним, о необходимости экологического воспитания молодежи губернатор Нижегородской области Глеб Никитин говорил в Уфе, на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО Игоре Комарове. Глава региона отметил, что в Нижегородской области Научно-образовательном центре в качестве одной из основных специализаций будет экология.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года.

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