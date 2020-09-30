Рощу из деревьев дуба и кедра высадили на территории Лесной опушки в Балахне Общество

Фото: администрация Балахнинского округа

Рощу из деревьев дуба и кедра высадили на территории Лесной опушки в Балахне. Об этом сообщили в администрации Балахнинского округа.

В ходе акции состоялась высадка 30 саженцев.

Сейчас в Нижегородской области также проходит Всероссийская кампания "Сохраним лес", в рамках которой уже высажено более 200 тысяч новых деревьев.

"Акция стартовала в сентябре в рамках национального проекта "Экология" и продлится она до 31 октября. Специалисты уже высадили деревья на 70 гектарах, и за оставшиеся несколько недель увеличат площадь еще на 30 гектаров. А в целом по итогам осеннего лесовосстановления на территории региона будет высажено более 1000 гектаров леса", — рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В целом за 9 месяцев 2020 года в Нижегородской области высажены саженцы на площади 4 284 гектара (92% от плана) - это порядка 17 млн деревьев. Также в регионе прошла акция "Сад Победы" в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: на 75 лесных участках Нижегородской области весной был посажен лес на площади более 250 га. Кроме того, в рамках нацпроекта "Экология" проведены уходы за лесными культурами на площади более 40 тысяч гектаров.