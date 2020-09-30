Выбор автошин в интернет-магазине Технодом

Компания Технодом в городе Алматы предлагает купить зимние шины для любого автомобиля. В этом магазине вы найдете качественную продукцию ведущих мировых брендов. Здесь вы обязательно подберете надежные аксессуары для вашего авто.

Приобрести шины можно через интернет магазин https://www.technodom.kz/avtotovary-i-transport/shiny-i-prinadlezhnosti/shiny, в котором большой ассортимент данного товара.

Эти шины подойдут и для скользких дорог, и для асфальтового покрытия, и для снежных дорог.

Какие зимние шины можно купить в магазине

Ассортимент покрышек в интернет-маркете technodom.kz очень велик. Здесь вы найдете продукцию таких марок, как Continental, Pirelli, Bridgestone, Viatti, Roadx, Кама и других.

Есть шины для:

внедорожников;

коммерческих;

легковых автомобилей.

Они подойдут для разного покрытия. У всех хорошее сцепление с дорогой, резина прочная и надежная. Зимние шины от магазина Технодом не боятся слякоти, скользких дорог, снежных заносов. В них машина будет двигаться уверенно и легко по любым дорогам.

В магазине одни из лучших цен на покрышки в Казахстане. Также можно легко подобрать их по размеру.

В продаже есть не только зимние, но и летние, и внесезонные шины.

Сделав покупку в данном интернет магазине, вы будете довольны. Вам удастся получить качественный товар за приемлемую цену.

Как правильно подобрать зимние шины

Покупка зимней резины для авто будет легко решена с магазином technodom.kz. Здесь вы можете подобрать шины любого типа.

Всего различают три вида зимних шин:

европейские, рассчитанные на мягкую зиму;

скандинавские, предназначенные для суровых условий и большого количества снега;

шипованные – хорошо держат автомобиль на льду.

Первый тип используют, когда нужно ездить по мокрому или сухому асфальту, а не по льду и снегу. Они хорошо цепляются за твердое покрытие. У них крупные блоки протектора.

У скандинавских хорошее сцепление на скользких дорогах, например, на рыхлом и укатанном снегу. Такие покрышки наделены множеством зигзагообразных канавок.

Шипованные шины хорошо ездят на льду. Внешне они отличаются тем, что на резиновом покрытии есть алюминиевые шипы.

В интернет магазине Технодом можно купить любые виды зимних шин, которые будут актуальны для определенного региона Казахстана или для других стран.

Что еще можно купить в магазине

В данном онлайн маркете вы можете не только приобрести товары для автомобилей, но и:

смартфоны;

компьютеры;

телевизоры;

фототехнику.

Также можно приобрести бытовую технику, товары для красоты и спорта, и многое другое.

Магазин www.technodom.kz – это выгодные цены, огромный ассортимент, доставка по всему Казахстану, высокое качество товаров.

Technodom – отличный выбор, удачные покупки!

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.