Реставрация пианино – идеальный звук и совершенство механизма

В связи с тем, что большинство пианино – это инструменты, изготовленные несколько десятков лет назад, редко можно встретить полностью работоспособный музыкальный инструмент.

Повреждение происходит, когда инструмент перемещается или переносится с места на место, особенно без соответствующего оборудования и знаний, а также в результате хранения в плохих условиях, или при неправильном использовании. Реставрация пианино в Москве в специализированной мастерской вернёт инструменту былое великолепие. Реставрируя и заменяя изношенные компоненты, мастера сохраняют первоначальный характер старого инструмента, что, несомненно, также важно и имеет свою ценность.

На пианино или рояле, даже при аккуратном, бережном обращении, неминуемо остаются царапины, тещины, разводы. При реставрации обновляется не только корпус, но и внутренняя часть инструмента, чтобы вернуть ему идеальное звучание, практически идентичное качеству новых фортепиано.

После реставрации и ремонта пианино в специализированной мастерской клиент получает:

отличное качество звука;

идеальную отделку корпуса – внимание ко всем деталям;

совершенный механизм – восстанавливается оригинальными или новыми деталями, в зависимости от требований заказчика.

Настройка пианино и роялей

Очень важным вопросом при наличии инструмента дома является его периодическая проверка и регулярная настройка. Их нужно проводить систематически, не реже двух раз в год. Настройка пианино в Москве позволяет поддерживать инструмент в хорошем акустическом (красивый и чистый звук) и техническом состоянии (равномерное сопротивление клавиатуры, одинаковая глубина прогиба клавиш во всем диапазоне клавиатуры, а также скорость реакции механики и её надежность при различных видах техники исполнения).

Настройку пианино выполняет квалифицированный мастер специализированной мастерской с многолетним опытом работы. При настройке гарантируется всесторонняя проверка инструмента, включающая необходимость регулировки и замены изношенных частей механизма. В процессе настройки часто обнаруживаются дополнительные дефекты, связанные с креплением струн, их разделением на хоры, износом молотков и войлоков, а также взаимодействием механизма с клавиатурой. Каждый такой дефект при настройке выявляется и сразу устраняется, что гарантирует правильную работу механики пианино.

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