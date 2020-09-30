"Справедливо оценивать общий ресурс, направленный на поддержку села", - Антон Силуанов Политика

Министр финансов РФ Антон Силуанов, отчитываясь о результатах исполнения бюджета за 2019 год в Совфеде, заявил, что задачи, нацеленные на развитие села, продолжат выполняться. Среди таких задач - обеспечение селян жильем, инженерной и социальной инфраструктурой, объектами транспортной доступности.

"Сейчас средства на развитие села выделяются как через программу "Комплексного развития сельских территорий", так и госпрограммы. "Справедливо - оценивать общий ресурс, который предусмотрен в бюджете", - сказал министр.

"В проекте бюджета на будущую трехлетку для госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" ежегодно предусмотрено около 31 млрд рублей", - рассказал он.

"Одно из наиболее востребованных мероприятий программы - льготная сельская ипотека, на которую в 2020 году заложено 1,5 млрд рублей. Поскольку растет потребность в доступном жилье на селе, Правительство решило ежегодно увеличивать ассигнования на этот механизм: с 4 млрд рублей в 2021 году до почти 12 млрд рублей в 2023 году", - пояснил Антон Силуанов.

"Средства, предусмотренные на развитие села в составе других госпрограмм и нацпроектов, существенно превышают финансирование госпрограммы развития сельских территорий: в 2020 году – 77 млрд рублей, в 2021 году – 67 млрд рублей, в 2022 году – 47 млрд рублей. Снижение финансирования в 2021-2022 годах связано с отсутствием пообъектного распределения. Оно будет подготовлено ко второму чтению рассмотрения проекта бюджета в Госдуме. По расчетам минфина, общее финансирование села в 2021-2022 годах будет не меньше уровня 2020 года", - продолжил министр.

Он добавил, что среди задач, направленных на развитие села, в отраслевых госпрограммах есть как очевидные - "Сельский учитель", "Сельский доктор", так и менее очевидные:

- в сфере здравоохранения (планируется направить 9,5 млрд рублей в 2020): оснащение медицинских организаций передвижными комплексами, создание и замена ФАПов и врачебных амбулаторий;

- в сфере образования (8,3 млрд рублей в 2020 году): создание новых мест в школах, обновление материально-технической базы;

- в сфере культуры (4,3 млрд рублей в 2020 году): субсидия на развитие домов культуры, мероприятия по созданию и модернизации культурно-досуговых учреждений;

- в сфере жилищного строительства (1,5 млрд рублей в 2020 году): повышение устойчивости жилых домов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах;

- в сфере информатизации (13,5 млрд рублей в 2020 году): подключение государственных образовательных организаций к Интернету.

Финансирование сельских территорий из разных источников связано, в частности, с тем, что в выполнении задач могут участвовать несколько ведомств. Например, при строительстве сельской школы, участие профильного ведомства обеспечивает подбор преподавательского состава и соблюдение образовательных стандартов.

Также прорабатывается поручение правительства, по которому указанные отраслевые программы с мероприятиями по развитию села, будут согласовываться с Минсельхозом, как профильным ведомством, в части расходов и целевых индикаторов. "Это повысит эффективность формирования и выполнения мер поддержки сельских территорий", - подытожил Антон Силуанов.