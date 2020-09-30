Ремонт дорог в Нижегородской области выполнен на 81% Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Ремонт дорог в Нижегородской области выполнен на 81%. На данный момент, приведено в порядок 713 км из запланированных 881,1 км в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Завершен ремонт 137 участков, по плану 195 участков. "Сейчас общая площадь укладки верхнего слоя дорожного покрытия составляет 6,6 миллиона квадратных метров - это 98% от годового объема. Участки, на которых работа продолжается, находятся на особом контроле у регионального Минтранса", - отметил Глеб Никитин.

По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, контракты на проведение дорожных работ по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" были заключены в 2019 году. Это позволило подрядчикам рационально распределить свои ресурсы и оперативно приступить к ремонту дорог.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина в 2019 году в 83-х субъектах Российской Федерации, в том числе в Нижегородской области стартовал национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Он направлен на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Фактически национальный проект стал продолжением приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" 2017-2018 годов.