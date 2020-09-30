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Общество

ЦБ РФ выпустил памятные монеты с ГАЗелью, посвященные труду медиков во время пандемии

13 октября 2020 17:52  [396] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Центральный Банк России выпустил в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов, посвященные труду медиков и работников транспортной сферы во время пандемии. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Речь идет о монетах номиналом 25 рублей - "Памятная монета, посвященная самоотверженному труду медицинских работников" и 10 рублей - "Работник транспортной сферы" серии "Человек труда".

На обеих монетах среди прочего изображен автомобиль "ГАЗель".

Так на 25-рублевой монете (диаметр 27 мм) на оборотной стороне - два медицинских работника в защитных костюмах с реанимационными чемоданами на фоне здания медицинского учреждения и кареты скорой помощи.

На лицевой – государственный герб России; надписи "Российская Федерация", обрамленная с обеих сторон сдвоенными ромбами, и "БАНК РОССИИ"; товарный знак Московского монетного двора; номинал монеты и год выпуска.

На обеих сторонах монеты по окружности имеется выступающий кант, боковая поверхность рифленая.

На оборотной стороне 10-рублевой монеты (диаметр 22 мм) изображен работник транспортной сферы на фоне различных видов транспорта. На рукаве его форменной рубашки — средняя эмблема Министерства транспорта Российской Федерации. Вверху по окружности имеется надпись: "ЧЕЛОВЕК ТРУДА".

На лицевой стороне монеты по окружности расположены надпись: "БАНК РОССИИ", изображения ветви лавра и дуба, товарный знак Московского монетного двора, номинал монеты с защитным элементом в центре числа "0", наблюдаемым под разными углами, и год выпуска.

На боковой поверхности имеется прерывистое рифление с чередующимися участками, имеющими разное количество рифов.

Монеты вышли тиражом 5 млн и 1 млн штук.

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