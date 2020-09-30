ЦБ РФ выпустил памятные монеты с ГАЗелью, посвященные труду медиков во время пандемии

Центральный Банк России выпустил в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов, посвященные труду медиков и работников транспортной сферы во время пандемии. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Речь идет о монетах номиналом 25 рублей - "Памятная монета, посвященная самоотверженному труду медицинских работников" и 10 рублей - "Работник транспортной сферы" серии "Человек труда".
На обеих монетах среди прочего изображен автомобиль "ГАЗель".
Так на 25-рублевой монете (диаметр 27 мм) на оборотной стороне - два медицинских работника в защитных костюмах с реанимационными чемоданами на фоне здания медицинского учреждения и кареты скорой помощи.
На лицевой – государственный герб России; надписи "Российская Федерация", обрамленная с обеих сторон сдвоенными ромбами, и "БАНК РОССИИ"; товарный знак Московского монетного двора; номинал монеты и год выпуска.
На обеих сторонах монеты по окружности имеется выступающий кант, боковая поверхность рифленая.
На оборотной стороне 10-рублевой монеты (диаметр 22 мм) изображен работник транспортной сферы на фоне различных видов транспорта. На рукаве его форменной рубашки — средняя эмблема Министерства транспорта Российской Федерации. Вверху по окружности имеется надпись: "ЧЕЛОВЕК ТРУДА".
На лицевой стороне монеты по окружности расположены надпись: "БАНК РОССИИ", изображения ветви лавра и дуба, товарный знак Московского монетного двора, номинал монеты с защитным элементом в центре числа "0", наблюдаемым под разными углами, и год выпуска.
На боковой поверхности имеется прерывистое рифление с чередующимися участками, имеющими разное количество рифов.
Монеты вышли тиражом 5 млн и 1 млн штук.
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