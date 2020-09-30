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Происшествия

Адвокат, пытавшийся обмануть подзащитного в Нижнем Новгороде на 2 млн рублей, получил 3,5 года колонии

13 октября 2020 17:36  [71] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд в Нижнем Новгороде вынес приговор в отношении заведующего адвокатской конторой, который пытался обманут подзащитного на 2 млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Осужденный, будучи адвокатом, сначала попросил у подзащитного 500 тысяч рублей якобы для передачи должностным лицам суда, которые могут переквалифицировать состав преступления.

Потом адвокат попросил еще 2 млн рублей якобы для передачи взятки. Он получил от подзащитной в этот раз 1,5 млн рублей, но процесс передачи денег контролировали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД.

Адвоката задержали и предъявили обвинение по статье "Мошенничество". Суд приговорил его к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима со штрафом в размере 750 тысяч рублей.

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