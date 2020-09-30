Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Экономика
13 октября 2020 18:06  [27] Нижегородский бюджет в октябре пополнится на 1,7 млрд рублей за счет федерации
13 октября 2020 12:23  [151] Муниципальный долг Нижнего Новгорода за месяц снизился незначительно
12 октября 2020 15:42  [288] Дефицит нижегородского бюджета на 2021 год прогнозируется в объеме 15 млрд рублей
10 октября 2020 12:36  [647] Нижегородская область вошла в ТОП-5 в России по числу организаций, включенных в реестр социальных предпринимателей
10 октября 2020 09:22  [485] Цены на пшеничную муку и куриное мясо снизились в Нижегородской области
06 октября 2020 15:22  [507] Эксперт прогнозирует сокращение банковского сектора
06 октября 2020 14:33  [342] Банк "Открытие" не снизил кредитование по ряду направлений во время COVID-кризиса
05 октября 2020 11:58  [631] Госдолг Нижегородской области снизился с начала года на 18%
02 октября 2020 15:25  [477] Банк "Открытие" представил новые структурные продукты с доходом до 20% годовых
01 октября 2020 16:08  [439] Товарооборот Нижегородской области со странами Азии и Океании увеличился на 10%
Экономика

Нижегородский бюджет в октябре пополнится на 1,7 млрд рублей за счет федерации

13 октября 2020 18:06  [27] Экономика

Фото: С сайта fingazeta.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в региональное Заксобрание проект поправок в бюджет на 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Поправки предполагают увеличение суммы безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 1,7 млрд рублей.

"Эпидемиологическая обстановка в стране и регионе остается напряженной, соответственно, и меры поддержки медиков, предпринимателей, соцработников – актуальными. Нижегородская область получает из федерального бюджета средства на стимулирующие выплаты медработникам (380,3 млн рублей) и соцработникам (163,4 млн рублей), непосредственно работающим с заболевшими новой коронавирусной инфекцией", - рассказал Глеб Никитин.

Кроме того, из бюджета РФ будут выделены средства для реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Это 2,5 млн рублей на ежемесячное денежное вознаграждение классным руководителям и 441,04 млн рублей – на выплату на детей от 3 до 7 лет (при региональном софинансировании в 161,8 млн рублей).

На социальные выплаты безработным гражданам планируется выделить 681,2 млн рублей, на создание модельных библиотек в рамках нацпроекта "Культура" - 15 млн рублей.

Октябрьские поправки также предполагают 444,6 млн рублей региональных средств на обеспечение лекарствами льготных категорий граждан. Это, в частности, связано с расширением перечня препаратов по региональной льготе – с 268 до 758 позиций.

"Из регионального бюджета мы также направляем 110,09 млн рублей на финансовую поддержку организаций и самозанятых граждан", - пояснил Глеб Никитин.

При принятии поправок Заксобранием доходы областного бюджета будут увеличены на 1,7 млрд рублей — до 208,5 млрд рублей. Расходы увеличены на 2,6 млрд рублей (до 229,4 млрд рублей).

Напомним, в начале октября Глеб Никитин продлил срок действия региональных льгот и субсидий, введенных весной этого года в связи с распространением коронавируса.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph