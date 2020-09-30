Нижегородский бюджет в октябре пополнится на 1,7 млрд рублей за счет федерации Экономика

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в региональное Заксобрание проект поправок в бюджет на 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Поправки предполагают увеличение суммы безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 1,7 млрд рублей.

"Эпидемиологическая обстановка в стране и регионе остается напряженной, соответственно, и меры поддержки медиков, предпринимателей, соцработников – актуальными. Нижегородская область получает из федерального бюджета средства на стимулирующие выплаты медработникам (380,3 млн рублей) и соцработникам (163,4 млн рублей), непосредственно работающим с заболевшими новой коронавирусной инфекцией", - рассказал Глеб Никитин.

Кроме того, из бюджета РФ будут выделены средства для реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Это 2,5 млн рублей на ежемесячное денежное вознаграждение классным руководителям и 441,04 млн рублей – на выплату на детей от 3 до 7 лет (при региональном софинансировании в 161,8 млн рублей).

На социальные выплаты безработным гражданам планируется выделить 681,2 млн рублей, на создание модельных библиотек в рамках нацпроекта "Культура" - 15 млн рублей.

Октябрьские поправки также предполагают 444,6 млн рублей региональных средств на обеспечение лекарствами льготных категорий граждан. Это, в частности, связано с расширением перечня препаратов по региональной льготе – с 268 до 758 позиций.

"Из регионального бюджета мы также направляем 110,09 млн рублей на финансовую поддержку организаций и самозанятых граждан", - пояснил Глеб Никитин.

При принятии поправок Заксобранием доходы областного бюджета будут увеличены на 1,7 млрд рублей — до 208,5 млрд рублей. Расходы увеличены на 2,6 млрд рублей (до 229,4 млрд рублей).

Напомним, в начале октября Глеб Никитин продлил срок действия региональных льгот и субсидий, введенных весной этого года в связи с распространением коронавируса.