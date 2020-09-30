Банк "Открытие": 41% жителей ПФО считают себя удачливыми в денежных делах Общество

Банк "Открытие" и СК "Росгосстрах Жизнь" провели опрос, по итогам которого выяснилось, что 39% респондентов Приволжского федерального округа считают себя "скорее удачливыми". При этом, о постоянном везении в финансовых вопросах сообщили лишь 2% опрошенных граждан.

Примечательно, что 52% респондентов ПФО назвали собственные ошибки в качестве основной причины финансовых неудач.

Также 57% опрошенных жителей округа считают финансовую удачу результатом упорного труда, 44% (на этот вопрос можно было давать больше одного ответа) полагают, что финансовый успех становится наградой за активность и предприимчивость. 20% респондентов назвали главной причиной удачи в деньгах наличие богатых родственников, 22% - счастливую случайность.

О том, что им не везет с деньгами, заявили 17% опрошенных жителей ПФО, 26% считают, что в финансовых вопросах им "скорее не везет". Дополнительными причинами неудач с деньгами были названы стечение обстоятельств, несправедливое устройство мира и человеческий фактор (23, 14 и 5% респондентов соответственно). Почти половина участников опроса (49%) заявила о том, что не верит в приметы, которые считаются приносящими деньги.

Для 35% респондентов округа счастье не измеряется деньгами, при этом 44% хотели бы зарабатывать минимум в 10 раз больше чем сейчас. Чтобы чувствовать себя удачливым для 68% жителей важны любовь и семья, для 53% опрошенных (на этот вопрос также можно было давать больше одного ответа) – престижная и хорошо оплачиваемая работа. В среднем опрошенные россияне считают неплохой зарплатой 60 тысяч рублей в месяц, а достаточной для счастья - 100-150 тысяч. Москвичам для счастья нужно больше денег - 150-300 тысяч рублей в месяц.



СПРАВКА:

Опрос был проведен банком "Открытие" и СК "Росгосстрах Жизнь" 9-12 октября этого года по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.