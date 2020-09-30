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Спорт

ФК "НН" одержал победу над московским "Велесом"

14 октября 2020 10:47  [36] Спорт

Фото: с сайта ФК "НН"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Футбольный клуб "Нижний Новгород" одержал победу над московским "Велесом" в матче ФНЛ 13 октября 2020 года. Об этом сообщается на сайте ФК "НН".

Противостояние на стадионе "Авангард" в Москве завершилось со счетом 1:3 в пользу нижегородцев.

Первый тайм не принес голов ни ФК "НН", ни "Велесу". Счет открыл Артем Максименко, играющий за московскую команду, во втором тайме - он успешно "выстрелил" в ближнюю "девятку".

Через некоторое время нижегородский футболист Тимур Сулейманов оформил дубль. А на 64 минуте – после углового и подачи Артема Попова он же пробил головой. Мяч оказался в воротах.

На 87 минуте матча Игорь Горбунов заработал пенальти, и Александр Сапета его реализовал.

"Заслуженная победа. С одной стороны, удаление у соперника - всегда помощь, но нам в первом тайме это даже немного помешало в психологическом плане. В целом, была игра в одни ворота, особенно во втором тайме. Мяч, который мы пропустили, это даже не следствие контратаки. Затем забили свои голы, а могли и еще 3-4 забить. Делаем ли мы ставку на "стандарты"? Ребята исполнили то, что умеют", - прокомментировал главный тренер ФК "НН" Роберт Евдокимов.

Отметим, что это восьмая победа нижегородской команды подряд в Олимп-ФНЛ.

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