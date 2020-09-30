Отопительное и сантехническое оборудование – большой выбор, надёжность, качество

Основным стандартом оборудования в домах являются современные системы отопления, водоснабжения и канализации.

Интернет-магазин Modernsys специализируется на продаже отопительного, сантехнического и водопроводного оборудования. На официальном сайте https://modernsys.com.ua/ магазина можно более детально ознакомиться с большим ассортиментом данной продукции и воспользоваться выгодными предложениями. Консультанты помогут выбрать подходящие устройства и компоненты систем с учётом потребностей по наиболее привлекательной цене.

Всё для отопления и горячего водоснабжения

Замена отопительной установки – хорошее решение. Более высокий КПД новых отопительных приборов значительно снижает потребление энергии. Это означает более низкие эксплуатационные расходы и меньшее воздействие на окружающую среду. В предложении Modernsys – экономичные, современные и экологически чистые газовые и твёрдотопливные котлы, водонагреватели, баки для воды, камины и печи. Все устройства доступны с дополнительными аксессуарами.

Фитинги и трубы

Сантехника является основой любого жилого дома или административного здания. Прежде всего, она отвечает за доступ к горячей воде, центральному отоплению и канализации. В ассортименте Modernsys есть компоненты для установки и модернизации каждой сантехнической установки внутри и снаружи здания.

Функциональные и прочные гидравлические элементы, такие как клапаны, коллекторы, муфты, трубы и водопроводные соединения, являются обязательными компонентами установок в частных зданиях, а также в общественных помещениях, где необходим доступ к водопроводу, горячей воде или отоплению.

Канализация

Предложение включает высококачественные канализационные трубы и фитинги из полипропилена и ПВХ для внутреннего и внешнего монтажа, а также дренажные решетки, узлы и сифоны.

Интернет-магазин Modernsys предлагает первоклассные решения, которыми могут воспользоваться как частные лица, так и профессиональные сантехники, ищущие комплектующие для ремонта или установки гидравлических систем.

Помимо продукции высочайшего качества, магазин предлагает комплексное обслуживание и специализированную техническую поддержку. Представленное оборудование для отопления, водоснабжения и канализации, отличается функциональностью, надёжностью и уникальным дизайном. Ассортимент постоянно обновляется, предоставляя новейшие модели продукции.

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