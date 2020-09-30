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Запись к врачу-специалисту онлайн – быстро, доступно, удобно

14 октября 2020 10:54  [32]

В настоящее время запись на приём в режиме онлайн, с одной стороны, экономит время и оптимизирует работу регистратуры медицинских учреждений и частных клиник, с другой стороны, это – удобство и комфорт пациента. Если нужна быстрая медицинская консультация или помощь врача-специалиста, запись на приём онлайн предлагает хорошую доступность посещений в удобное время.

СберЗдоровье в Нижнем Новгороде – это мобильный интернет сервис, который позволяет не только найти подходящего врача, но и записаться к нему на приём. Использование сайта СберЗдоровье совершенно бесплатно для пациентов.

Основные функции сервиса:

  • поиск врачей, просмотр доступных дат и запись на приём к врачу (общему и специалисту);
  • поиск медицинских учреждений и диагностических центров, а также просмотр важной информации: адрес, телефон, список врачей, работающих в медицинском учреждении;
  • запись на приём с помощью мобильного приложения.

СберЗдоровье – это удобный онлайн-инструмент. Он позволяет легко записаться на приём для получения медицинских услуг в Нижнем Новгороде, таких как:

  • консультация врача;
  • диагностическое обследование;
  • прививка;
  • реабилитационное лечение.

Онлайн-консультации на сервисе СберЗдоровье

Благодаря онлайн-консультациям можно безопасно и удобно получить помощь специалиста. Выбрав онлайн-консультацию, можно рассчитывать на такой же высокий уровень обслуживания, как и во время традиционного визита.

Почему стоит выбрать онлайн-консультацию:

  • Безопасность. Во время пандемии COVID-19 лучше оставаться дома. Можно получить профессиональную помощь, не выходя на улицу.
  • Экономия времени. Не нужно проводить время под кабинетом врача. Можно дождаться начала консультации, занимаясь своими делами.
  • Все специализации. Многие специалисты предлагают онлайн-консультации. Существует возможность выбрать того, который больше подходит.
  • Удобство. Можно посетить специалиста виртуально даже во время обеденного перерыва.

Комфорт пациентов, пользующихся услугами сервиса, является определяющим фактором работы СберЗдоровье. Благодаря удобному интерфейсу и интуитивно понятной навигации, можно выбрать удобную дату посещения врача, проверить результаты анализов и лабораторных исследований, задать вопросы врачу во время онлайн-консультации. Услуги сервиса станут более доступными, если воспользоваться регистрацией личного кабинета.

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