Запись к врачу-специалисту онлайн – быстро, доступно, удобно

В настоящее время запись на приём в режиме онлайн, с одной стороны, экономит время и оптимизирует работу регистратуры медицинских учреждений и частных клиник, с другой стороны, это – удобство и комфорт пациента. Если нужна быстрая медицинская консультация или помощь врача-специалиста, запись на приём онлайн предлагает хорошую доступность посещений в удобное время.

СберЗдоровье в Нижнем Новгороде – это мобильный интернет сервис, который позволяет не только найти подходящего врача, но и записаться к нему на приём. Использование сайта СберЗдоровье совершенно бесплатно для пациентов.

Основные функции сервиса:

поиск врачей, просмотр доступных дат и запись на приём к врачу (общему и специалисту);

поиск медицинских учреждений и диагностических центров, а также просмотр важной информации: адрес, телефон, список врачей, работающих в медицинском учреждении;

запись на приём с помощью мобильного приложения.

СберЗдоровье – это удобный онлайн-инструмент. Он позволяет легко записаться на приём для получения медицинских услуг в Нижнем Новгороде, таких как:

консультация врача;

диагностическое обследование;

прививка;

реабилитационное лечение.

Онлайн-консультации на сервисе СберЗдоровье

Благодаря онлайн-консультациям можно безопасно и удобно получить помощь специалиста. Выбрав онлайн-консультацию, можно рассчитывать на такой же высокий уровень обслуживания, как и во время традиционного визита.

Почему стоит выбрать онлайн-консультацию:

Безопасность. Во время пандемии COVID-19 лучше оставаться дома. Можно получить профессиональную помощь, не выходя на улицу.

Экономия времени. Не нужно проводить время под кабинетом врача. Можно дождаться начала консультации, занимаясь своими делами.

Все специализации. Многие специалисты предлагают онлайн-консультации. Существует возможность выбрать того, который больше подходит.

Удобство. Можно посетить специалиста виртуально даже во время обеденного перерыва.

Комфорт пациентов, пользующихся услугами сервиса, является определяющим фактором работы СберЗдоровье. Благодаря удобному интерфейсу и интуитивно понятной навигации, можно выбрать удобную дату посещения врача, проверить результаты анализов и лабораторных исследований, задать вопросы врачу во время онлайн-консультации. Услуги сервиса станут более доступными, если воспользоваться регистрацией личного кабинета.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.