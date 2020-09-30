Турагент из Арзамаса присвоила деньги клиентов фирмы на 5 млн рублей

Фото:
Менеджер одной из арзамасских туристических фирм обвиняется в том, что присваивала деньги клиентов, которые приобретали туры на отдых. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.
Полицейские установили, что с весны по осень 2018 года 30-летняя женщина заключала с клиентами договоры на организацию отдыха. Однако, получив деньги, она не приобретала авиабилеты, не оплачивала проживание туристов в гостиницах и не бронировала туры. Менеджер тратила деньги по своему усмотрению.
В ходе расследования выяснилось, что она причастна к 36 подобным эпизодам. От действий турагента пострадали жители Арзамасского района, Москвы, Саранска, Саратова и Нижнего Новгорода. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 5 млн рублей.
В отношении менеджера возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Материалы дела направлены в суд.
Согласно законодательству, за совершение подобного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с крупным штрафом.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+