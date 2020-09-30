Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Происшествия
14 октября 2020 11:44  [59] Турагент из Арзамаса присвоила деньги клиентов фирмы на 5 млн рублей
14 октября 2020 09:15  [152] Дело о халатности завели из-за выдачи разрешения на оружие борскому стрелку
13 октября 2020 17:36  [451] Адвокат, пытавшийся обмануть подзащитного в Нижнем Новгороде на 2 млн рублей, получил 3,5 года колонии
13 октября 2020 12:07  [481] Жительницу Богородского района оштрафовали из-за смерти маленькой дочери в бассейне
13 октября 2020 11:26  [758] Следователи проведут посмертную экспертизу борского стрелка
13 октября 2020 11:05  [632] СК проверит законность разрешения на оружие подозреваемому в убийстве трех человек на Бору
13 октября 2020 10:06  [479] Два человека погибли, еще двое ранены в автоаварии в Княгининском районе
13 октября 2020 09:36  [1406] Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе на Бору
13 октября 2020 08:31  [479] Почти 500 человек были эвакуированы в результате пожара в доме на пр.Гагарина
13 октября 2020 08:05  [1030] Подозреваемый в убийстве трех человек на Бору юноша найден мёртвым
Происшествия

Турагент из Арзамаса присвоила деньги клиентов фирмы на 5 млн рублей

14 октября 2020 11:44  [59] Происшествия

Фото: с сайта depositphotos.com

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Менеджер одной из арзамасских туристических фирм обвиняется в том, что присваивала деньги клиентов, которые приобретали туры на отдых. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

Полицейские установили, что с весны по осень 2018 года 30-летняя женщина заключала с клиентами договоры на организацию отдыха. Однако, получив деньги, она не приобретала авиабилеты, не оплачивала проживание туристов в гостиницах и не бронировала туры. Менеджер тратила деньги по своему усмотрению.

В ходе расследования выяснилось, что она причастна к 36 подобным эпизодам. От действий турагента пострадали жители Арзамасского района, Москвы, Саранска, Саратова и Нижнего Новгорода. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 5 млн рублей.

В отношении менеджера возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Материалы дела направлены в суд.

Согласно законодательству, за совершение подобного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с крупным штрафом.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph