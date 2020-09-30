Турагент из Арзамаса присвоила деньги клиентов фирмы на 5 млн рублей Происшествия

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Менеджер одной из арзамасских туристических фирм обвиняется в том, что присваивала деньги клиентов, которые приобретали туры на отдых. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

Полицейские установили, что с весны по осень 2018 года 30-летняя женщина заключала с клиентами договоры на организацию отдыха. Однако, получив деньги, она не приобретала авиабилеты, не оплачивала проживание туристов в гостиницах и не бронировала туры. Менеджер тратила деньги по своему усмотрению.

В ходе расследования выяснилось, что она причастна к 36 подобным эпизодам. От действий турагента пострадали жители Арзамасского района, Москвы, Саранска, Саратова и Нижнего Новгорода. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 5 млн рублей.

В отношении менеджера возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Материалы дела направлены в суд.

Согласно законодательству, за совершение подобного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с крупным штрафом.