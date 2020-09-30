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Происшествия

Рабочий погиб, раздавленный плитами на производстве в Выксе

14 октября 2020 12:31  [82] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело из-за смерти сотрудника на производстве в Выксе. Об этом сообщается на сайте управления.

По версии следствия, днем 12 октября 65-летний бетонщик выполнял работы по строповке и перемещению железобетонных плит с использованием крана-балки на территории цеха по изготовлению железобетонных конструкций одного из промышленных предприятий.

При очередном перемещении мужчину прижало плитой к находящемуся в цеху штабелю из железобетонных плит. В результате он погиб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека).

Как сообщается на сайте Госинспекции труда, несчастный случай произошел с сотрудником ЗАО "Управление механизированных работ - 10".

"В процессе работы предположительно он перепутал кнопки пульта управления, в результате чего голову зажало между плитами", - пояснили в Госинспекции.

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