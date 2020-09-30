Банк "Открытие" профинансирует три проекта Фонда развития ветроэнергетики Бизнес

Фото: с сайта fortum.ru

Банк "Открытие" и проектные компании Фонда развития ветроэнергетики (совместного инвестиционного фонда, созданного на паритетной основе ПАО "Фортум" и Группой "РОСНАНО") подписали кредитные соглашения по финансированию проектов строительства ветропарков суммарной мощностью 445 МВт в Астраханской и Волгоградской областях. Таким образом, банк стал крупнейшим финансовым партнером Фонда, отметили в пресс-службе банка "Открытие".

Ожидается, что ВЭС в Астраханской области, суммарная мощность которых составляет 340 МВт, начнут поставки электроэнергии и мощности на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в четвертом квартале 2021 года. В Волгоградской области первая очередь ветропарка по плану должна быть сдана в эксплуатацию в четвертом квартале 2021 года, вторая очередь – в четвертом квартале 2022 года, совокупная мощность станций составляет около 105 МВт.

На территории ветропарков будут размещены ветроэнергетические установки датской компании Vestas, которая является технологическим партнером Фонда и одним из крупнейших мировых производителей оборудования для ветроэнергетики.

Кредитные средства предоставлены на принципах проектного финансирования, обслуживание и погашение долга обеспечено выручкой по договорам о предоставлении мощности генерирующих объектов, работающих с использованием возобновляемых источников энергии.

"Совместный Фонд ПАО "Фортум" и Группы РОСНАНО является лидером на рынке ветровой энергетики в России, в котором мы видим высокий потенциал развития. Реализация наших проектов станет важным шагом в укреплении партнерского и взаимовыгодного сотрудничества с ключевым игроком отрасли", – сообщила вице-президент банка "Открытие" Екатерина Чиркова.

"Сотрудничество с банком "Открытие" демонстрирует, что в России инвестиции в проекты ветровой энергетик становятся привлекательным финансовым инструментом, который защищен гарантированной доходностью. Банк "Открытие" стал крупнейшим финансовым партнером Фонда, и мы надеемся на расширение сотрудничества, которое поможет нам реализовать амбициозную инвестиционную программу в области ВИЭ, предусматривающую ввод в эксплуатацию 1 823 MВт до 2024 года", – прокомментировал вице-президент по финансам "Фортум", заместитель генерального директора по финансовым и корпоративным вопросам УК "Ветроэнергетика" Марио Мацидовски.

СПРАВКА:

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: "РГС Банк", компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moody’s ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Fortum – европейская энергетическая компания, ведущая деятельность более чем в 40 странах мира. Компания обеспечивает своих потребителей электроэнергией, газом, теплом и холодом, а также предлагает интеллектуальные решения для более эффективного использования ресурсов. ПАО "Фортум" входит в дивизион "Россия" корпорации Fortum, который включает также участие Fortum в ПАО "ТГК-1" (29,5 %). Компания осуществляет деятельность по производству и сбыту электрической и тепловой энергии. В состав дивизиона "Россия" входит восемь тепловых электростанций, расположенных на Урале и в Западной Сибири, ветряная электростанция в Ульяновской области и три солнечные – в Оренбургской области и в Республике Башкортостан. Совокупная установленная мощность объектов генерации по электрической энергии на 01.10.2020 составляет 4 928 МВт, по тепловой энергии – 8 437 МВт.