Главного инженера стадиона "Нижний Новгород" подозревают во взяточничестве

Главный инженер стадиона "Нижний Новгород" обвиняется во взяточничестве. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Нижегородской области 14 октября 2020 года.
По версии следствия, 8 октября подозреваемый получил от представителя подрядной организации, обслуживающей стадион, взятку в размере 205 тысяч рублей. Взамен он пообещал не создавать препятствий в подписании документов на оплату выполненных ими работ.
Взятку пресекли следователи СК, оперативные сотрудники УФСБ по Нижегородской области и УМВД по Нижнему Новгороду.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (взятка в крупном размере).
Инженер свою вину признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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