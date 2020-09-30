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Происшествия

Главного инженера стадиона "Нижний Новгород" подозревают во взяточничестве

14 октября 2020 13:40  [46] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Главный инженер стадиона "Нижний Новгород" обвиняется во взяточничестве. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Нижегородской области 14 октября 2020 года.

По версии следствия, 8 октября подозреваемый получил от представителя подрядной организации, обслуживающей стадион, взятку в размере 205 тысяч рублей. Взамен он пообещал не создавать препятствий в подписании документов на оплату выполненных ими работ.

(полученная взятка, фото с сайта СУ СК России по Нижегородской области)   

Взятку пресекли следователи СК, оперативные сотрудники УФСБ по Нижегородской области и УМВД по Нижнему Новгороду.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (взятка в крупном размере).

Инженер свою вину признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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