Главного инженера стадиона "Нижний Новгород" подозревают во взяточничестве Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Главный инженер стадиона "Нижний Новгород" обвиняется во взяточничестве. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Нижегородской области 14 октября 2020 года.

По версии следствия, 8 октября подозреваемый получил от представителя подрядной организации, обслуживающей стадион, взятку в размере 205 тысяч рублей. Взамен он пообещал не создавать препятствий в подписании документов на оплату выполненных ими работ.

(полученная взятка, фото с сайта СУ СК России по Нижегородской области)

Взятку пресекли следователи СК, оперативные сотрудники УФСБ по Нижегородской области и УМВД по Нижнему Новгороду.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (взятка в крупном размере).

Инженер свою вину признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.