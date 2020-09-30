Саров вошел в ТОП-3 "умных городов" России Общество

Фото: с сайта atomic-energy.ru

Саров занял второе место во всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика" в номинации "Умный город". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 14 октября 2020 года.

В этом конкурсе Минстрой России курирует две номинации — в области внедрения решений "Умного города" и всестороннего благоустройства городов.

В номинации "Умный город" было направлено 59 заявок от 28 регионов. Из них 52 заявки подали городские округа и городские поселения, 7 заявок — сельские поселения. Согласно условиям конкурса, проекты должны соответствовать стандарту "Умного города", утвержденному Минстроем России. Также в числе требований — содействие решению конкретных острых проблем горожан, масштабируемость, высокая степень технологической готовности проекта.

В I категории призовые места распределились следующим образом: 1-е место получил Железноводск Ставропольского края, 2-е место — Саров Нижегородской области, 3-е место – Гусев Калининградской области. В зависимости от призового места победители получат от 30 до 75 млн рублей.

"Награды присуждаются за самые передовые решения, которые стоит тиражировать в других регионах. И очень ценно, что среди таких городов – наш Саров. Здесь с 2018 года работает платформа "Умный Саров". Она позволяет каждое обращение граждан по любой проблеме сразу адресовать ответственному специалисту, минуя бюрократические уровни. В системе обеспечен контроль: кто и когда взял проблему в работу, как решил. Кроме того, жители Сарова в онлайн-режиме получили доступ к информации о движении общественного транспорта и уборочной техники, контактные данные ближайших организаций, медицинских учреждений и опорных пунктов полиции. За счет автоматизации внутренних процессов работы администрацией города обеспечено высокое качество оказания услуг гражданам", - отметил Глеб Никитин.

"Такие конкурсы очень важны для развития российских городов. Они нацелены, в первую очередь, на удовлетворенность людей своими населенными пунктами, поселками, городами. Чем больше будет местных решений по управлению, тем качественнее будут жить люди. Для того чтобы поддержать местные инициативы, в этом году по поручению Президента уже в 20-й раз - до одного миллиарда рублей - был увеличен призовой фонд конкурса. На отбор поступает большое количество хороших, сильных проектов, поэтому я дал поручение рассмотреть возможность по увеличению количества победителей в следующем году", — заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Конкурс стал площадкой по обмену знаниями и практическим опытом по реализованным проектам. Заявки на участие подают те муниципалитеты, которые получили реальный экономический эффект от внедренных решений, поэтому такие практики могут смело перенимать другие населенные пункты. Наилучшие муниципальные практики можно масштабировать по всей стране", — говорит министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев

Всероссийский конкурс "Лучшая муниципальная практика" проводится ежегодно с 2017 года. Его цель — поощрить и распространить лучшие примеры деятельности органов местного самоуправления по организации управления и решению вопросов местного значения.

Напомним, президент РФ Владимир Путин отмечал, что цифровая экономика — "это новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы".