Защита информации в мобильных устройствах

У вас возникает вопрос касаемо того, как можно осуществить управление всем парком мобильных устройств? Каким образом можно понять, какие именно приложения были установлены? Какая информация и куда планируется отправляться? В таком случае отличным решением будет портал savemobility.cti.ru, где вы сможете скачать приложение для защиты информации мобильных устройств. Вся информация, которая может оказаться актуальной для вас, предлагается в свободном доступе.

Очень важно использовать комплексную защиту мобильного устройства, в результате чего можно предотвратить продвинутые кибератаки. Это позволит предупредить не только внешние, но и внутренние угрозы, обеспечивая доступ в корпоративную сеть только с безопасных, проверенных устройств. С помощью специальной системы, вы можете быть полностью уверены в том, что получите надежную защиту корпоративных данных, причем на крайне выгодных условиях.

Вниманию каждого из вас теперь предлагается отличное мобильное решение, оно способно предоставить отличный уровень защиты для мобильных гаджетов и бизнес-данных, независимо от местоположения.

С помощью Check Point Capsule появляется возможность создать безопасную среду для ведения бизнеса, отделяя при этом корпоративные предложения и данные от персональных. Для того, чтобы вы могли более детально ознакомиться с данными, рекомендуется перейти на официальный сайт, где представлено подробное описание такого сервиса, а также особенности его использования.

С помощью такого проекта, каждый из сотрудников компании получит возможность работать совершенно безопасно с любыми бизнес-приложениями с помощью понятного интерфейса для пользователя. У вас будет возможность получения доступа к файлам, рабочей почте, данным, каталогам, а также календарю, причем сделать это можно будет буквально в единое касание.

Если вам нужно будет уточнить информацию, получить консультацию по такому сервису, то сделать это сегодня будет возможным на сайте. Тут работают специалисты, которые с готовностью уточнят все интересующие вас моменты, предлагая подробную помощь в настройках сервиса и других интересующих вас нюансах. Теперь вы можете быть полностью уверены в том, что корпоративные данные вашей организации будут под надежной защитой со стороны проверенной системы, которой можно сейчас воспользоваться.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.