Топ-5 автомобилей Лексус в 2020 году

В 2020 году автоконцерн Toyota существенно обновил модельный ряд автомобилей Lexus. Данное обновление привело к изменению топа самых востребованных авто этой марки. В 2020 году в перечень лучших автомобилей Лексус вошли такие модели:

RX 300;

LX 570;

RX 350 L;

GX 460;

UX.

RX 300

RX 300 считается одним из самых амбициозных автомобилей в модельном ряду бренда Лексус. Эта модель характеризуется не только прекрасными техническими характеристиками, но и наличием инновационных решений, которые делают RX 300 максимально безопасным и удобным. К плюсам этой модели также стоит отнести:

эргономичность интерьера;

безупречное качество использованных материалов;

улучшенную управляемость на любых дорожных покрытиях и при любых погодных условиях.

Еще один несомненный плюс – цена Лексус РХ 300. Покупка этой модели в официальном дилерском центре позволяет рассчитывать не только на специальные цены, но и на уникальные программы финансирования – кредитование, трейд-ин и лизинг.

LX 570

Решив купить Лексус ЛХ 570 2020 модельного года, потенциальному покупателю стоит внимание на возможности этого внедорожника. Он отличается способностью преодолевать любое бездорожье. К тому же ЛХ 570 оснащен мощным и надежным двигателем, а также уникальными системами безопасности: интеллектуальным круиз-контролем, мониторингом сонливости и т.д.

RX 350L

Официальный лидер Lexus в Уфе также предоставляет возможность покупки обновленной модели RX 350L. Эта модель оснащена модернизированным кузовом, в котором предусмотрено дополнительное пространство для пассажиров. Благодаря этому, в автомобиле можно без проблем разместить 6 или даже 7 человек. При этом RX 350L отличается привлекательной отделкой, а также высоким уровнем безопасности и технологичности.

GX 460

В 2020 году модернизация коснулась и модели Lexus GX 460. В этом автомобиле, прежде всего, ценится его стильный дизайн, мощность и комфортабельность. Экстерьер данного авто способствует приданию одновременной мощности и утонченности. Внимания заслуживает и чрезвычайно мощный двигатель, обеспечивающий высокую скорость авто и плавное движение по трассе.

Также стоит отметить наличие четырех камер панорамного обзора и помощника при движении по бездорожью. Среди других преимуществ данной модели нужно выделить:

систему безопасности нового поколения;

мультифункциональный руль;

объемный багажник.

Lexus UX

Lexus UX – еще одна модель, бросающая вызов предшественникам. Этот автомобиль предназначен для современных и активных людей, которые стремятся найти динамичный подход к роскоши и соответствующему образу жизни. Эта модель порадует своего владельца мощным 2-литровым двигателем, наличием цветного проекционного дисплея на лобовое стекло и сверхпрочной платформой GA-C. К плюсам стоит отнести и великолепную обзорность с водительского сидения.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.