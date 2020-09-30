Нижегородские юные футболисты с ОВЗ провели первые матчи Спорт

Нижегородские юные футболисты с ОВЗ провели первые матчи Фото: пресс-служба правительства региона

Команды юных футболистов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) из Нижнего Новгорода провели свои первые товарищеские матчи. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.

В министерстве пояснили, что в августе 2020 года на базе регионального центра подготовки футболистов (РЦПФ) "Нижний Новгород" появилось отделение футбола для воспитанников специальных коррекционных школ VIII вида. Были набраны три команды разных возрастов – по 15 человек в каждой.

"Ребята учатся работать вместе, формируются коллективы. Наша главная цель – добиться реабилитации этих ребят и интеграции их в общество. Занятия футболом очень помогают в этом. Что касается результатов, то младшие ребята пришли к нам, можно сказать, с улицы. Всё у них только начинается. А у старших уже был опыт занятий в футбольных секциях, и они оказали сопернику достойное сопротивление. Мы проведем работу над ошибками и через месяц встретимся вновь на футбольном поле ФОКа "Мещерский", - рассказывает тренер команд РЦПФ "Нижний Новгород" (ОВЗ) Сергей Платонов.

В настоящее время юные футболисты готовятся к специальной олимпиаде для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, которая состоится в ноябре этого года в Санкт-Петербурге. Для ребят это будет первый официальный турнир.

"Создание условий для занятий физкультурой и спортом среди всех категорий населения является одним из основных направлений проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография". Важно, когда спортивный объект позволяет организовывать тренировки для всех, кто любит активный образ жизни", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.