Кроношпан - забота о животных и корпоративные ценности

Корпоративная социальная ответственность — значимая часть не только имиджевой, но стратегической политики крупных предприятий. Компании берут шефство над специализированными детскими учреждениями, курируют благотворительные проекты, а также помогают животным. Чаще организации финансируют содержание зверей в зоопарке. Однако нередки и случаи, когда компании заводят собственные мини-зоопарки.

По сообщению "Экспресс газеты", ООО "Кроношпан" уже более 7 лет содержит на предприятиях ланей. Животные расположились с комфортом: для них сформирована вся необходимая инфраструктура, а ландшафт, близкий к естественному, способствует созданию привычной для ланей среды на предприятиях "Кроношпан". Парнокопытные текущими условиями довольны: они активно размножаются, поэтому новые поколения животных отправляют на другие предприятия ООО "Кроношпан" и в зоопарки.

С 2007 года мировое сообщество особенно внимательно относится к концепции устойчивого развития, которая подразумевает синергию экологических, экономических и социальных программ, направленных на недискриминацию личности, эффективное ресурсосбережение и охрану природы. В связи с этим особенно актуальны программы, направленные на сохранение и поддержание биоразнообразия. Предприятие "Кроношпан Башкортостан" придерживается этой концепции и регулярно проводит мероприятия, направленные на охрану природы.

Вопросы экологичности предприятий и их устойчивости в России стали особенно актуальны в связи с событиями, связанными с коронавирусом, а также с инцидентом, произошедшим с компанией "Норникель". Представители компании уточнили, что сейчас они сосредоточены на инвестировании в повышение устойчивости компании, внедрении специализированных технологий и переходе на "зелёную экономику". Такая стратегия внедряется и в других крупных предприятиях, которые сосредоточены на эффективном долгосрочном планировании. Они ориентируются как на международные, так и на российские стандарты. При этом одной из наиболее сложных тем на отечественном рынке остаётся экологическое страхование, которое пока не реализуется в полной мере, поскольку ресурсоёмко как для компаний-страховщиков, так и для страхователей. Однако в перспективе этот вид страхования может стать драйвером для развития принципов экологичности на предприятиях.

Источник: https://www.eg.ru/trend/952394-kronoshpan-socialnaya-otvetstvennost-i-opeka-nad-jivotnymi/

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