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Общество

Благоустройство парка Станкозавода завершилось с недоработками; мэрия не приняла работу

14 октября 2020 16:21  [80] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Подрядчик завершил благоустройство парка Станкозавода в Ленинском районе Нижнего Новгорода, однако при приемке работ выяснилось, что были допущены некоторые недоработки. Об этом сообщили в администрации города.

Подрядчик установил в парке детские и спортивные площадки, а также площадку для выгула собак, парковые скамейки и велопарковки. На территории парка высажены молодые деревья и кустарники, рабочие восстановили "ракушку", оборудовали единственную в городе площадку для паркура.

В числе недоработок представители администрации города назвали недоделанное освещение. Подрядчику дали время до пятницы, чтобы устранить недостаток, а пока мэрия отказалась принимать работу подрядчика.

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