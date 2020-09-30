Благоустройство парка Станкозавода завершилось с недоработками; мэрия не приняла работу Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Подрядчик завершил благоустройство парка Станкозавода в Ленинском районе Нижнего Новгорода, однако при приемке работ выяснилось, что были допущены некоторые недоработки. Об этом сообщили в администрации города.

Подрядчик установил в парке детские и спортивные площадки, а также площадку для выгула собак, парковые скамейки и велопарковки. На территории парка высажены молодые деревья и кустарники, рабочие восстановили "ракушку", оборудовали единственную в городе площадку для паркура.

В числе недоработок представители администрации города назвали недоделанное освещение. Подрядчику дали время до пятницы, чтобы устранить недостаток, а пока мэрия отказалась принимать работу подрядчика.