ФНС закрывает отделения в трех районах Нижегородской области Общество

Отделения налоговой службы с 17 октября 2020 года закрываются в трех районах Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном управлении ФНС.

Одними из объектов, которые закроются, станут отделения налоговой службы под управлением межрайонной ИФНС №5, обслуживающей налогоплательщиков Городецкого, Балахнинского, Ковернинского, Чкаловского и Сокольского районов.

Эти отделения расположены по адресам: Чкаловск, Лесозаводской проезд, д.6; поселок Ковернино, ул. Чкалова, д.21 и поселок Сокольский, ул. Приовражная, д.5

Также закрываются отделения, администрируемые ИФНС №7, которая обслуживает Павловский, Богородский, Сосновский и Вачский районы. Отделения будут закрыты в поселке Вача на ул. Больничной, д.13 и в поселке Сосновском на ул.Комсомольской, д.21.

Закрытию также подлежит отделение, находящееся под управлением ИФНС №10, обслуживающей налогоплательщиков Лысковского, Большемурашкинского, Воротынского, Княгининского и Спасского районов. Отделение расположено по адресу г. Княгинино, ул. Аграрная, д.4.

Оказание госуслуг налоговой службы в полном объеме будет осуществляться в головных офисах данных налоговых отделений, то есть в Городце (пл. Пролетарская, д.17), Павлове (ул. Куйбышева, д.49) и Лыскове (ул. Мичурина, д.59).

Кроме того, получить услуги налоговой службы можно в многофункциональных центрах или в электронном виде на официальном сайте ФНС России, либо через Портал государственных услуг.