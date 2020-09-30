Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Общество
14 октября 2020 17:15  [1] ФНС закрывает отделения в трех районах Нижегородской области
14 октября 2020 16:21  [78] Благоустройство парка Станкозавода завершилось с недоработками; мэрия не приняла работу
14 октября 2020 15:21  [192] Две школы и два детсада Нижегородской области полностью закрыты на карантин по COVID-19 и ОРВИ
14 октября 2020 15:06  [103] Многократное снижение заболеваемости от укусов клещей отмечается у нижегородцев
14 октября 2020 14:19  [155] Саров вошел в ТОП-3 "умных городов" России
14 октября 2020 14:07  [160] Часы установят на новой колокольне в Нижегородском кремле
14 октября 2020 13:59  [275] Коронавирус за сутки подтвердился у 138 жителей Нижнего Новгорода
14 октября 2020 13:30  [156] Нижегородский водоканал начал чистить русло реки Кова
14 октября 2020 12:47  [416] Названо новое число заразившихся коронавирусом нижегородцев
14 октября 2020 12:32  [247] "Думаю, что пассажиры с пониманием отнесутся к ужесточению требований в транспорте", - Владимир Солдатенков
Общество

ФНС закрывает отделения в трех районах Нижегородской области

14 октября 2020 17:15  [1] Общество

Отделения налоговой службы с 17 октября 2020 года закрываются в трех районах Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном управлении ФНС.

Одними из объектов, которые закроются, станут отделения налоговой службы под управлением межрайонной ИФНС №5, обслуживающей налогоплательщиков Городецкого, Балахнинского, Ковернинского, Чкаловского и Сокольского районов.

Эти отделения расположены по адресам: Чкаловск, Лесозаводской проезд, д.6; поселок Ковернино, ул. Чкалова, д.21 и поселок Сокольский, ул. Приовражная, д.5

Также закрываются отделения, администрируемые ИФНС №7, которая обслуживает Павловский, Богородский, Сосновский и Вачский районы. Отделения будут закрыты в поселке Вача на ул. Больничной, д.13 и в поселке Сосновском на ул.Комсомольской, д.21.

Закрытию также подлежит отделение, находящееся под управлением ИФНС №10, обслуживающей налогоплательщиков Лысковского, Большемурашкинского, Воротынского, Княгининского и Спасского районов. Отделение расположено по адресу г. Княгинино, ул. Аграрная, д.4.

Оказание госуслуг налоговой службы в полном объеме будет осуществляться в головных офисах данных налоговых отделений, то есть в Городце (пл. Пролетарская, д.17), Павлове (ул. Куйбышева, д.49) и Лыскове (ул. Мичурина, д.59).

Кроме того, получить услуги налоговой службы можно в многофункциональных центрах или в электронном виде на официальном сайте ФНС России, либо через Портал государственных услуг.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph