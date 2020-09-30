Глеб Никитин и Вагит Алекперов обсудили проекты ЛУКОЙЛа в Нижегородской области Бизнес

Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 14 октября в Москве провел рабочую встречу с президентом ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагитом Алекперовым. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В ходе встречи обсуждались текущие проекты и планы дальнейшего развития сотрудничества региона и компании.

"ЛУКОЙЛ для Нижегородской области является одной из опорных компаний. Очень важно, что продолжается реализация крупных инвестиционных проектов, в частности, строительство комплекса переработки нефтяных остатков. Его ввод в эксплуатацию позволит создать новые рабочие места для жителей Нижегородской области", - сказал Глеб Никитин.

"Строительство комплекса переработки нефтяных остатков на базе процесса замедленного коксования приведет к существенному сокращению производства мазута и увеличению глубины переработки нефти до 95,5%. Значительно вырастет и выход светлых нефтепродуктов", - добавил Вагит Алекперов.

Напомним, что ЛУКОЙЛ строит новый комплекс переработки нефтяных остатков на территории Кстовского нефтеперерабатывающего завода.

Комплекс включает в себя новую установку замедленного коксования, а также установку дизельных фракций и производства водорода. Реализация проекта на предприятии позволит сократить производство мазута и увеличит глубину переработки нефти до 95,5%. Мощность комплекса по сырью составит 2,1 млн тонн в год.