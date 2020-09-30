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Общество

Ремонт участка дороги Шопша – Нижний Новгород завершился в Балахнинском районе

14 октября 2020 18:54  [137] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Ремонт участка дороги Шопша – Иваново - Нижний Новгород протяженностью 4,5 км завершился в Балахнинском районе. Как сообщает пресс-служба правительства, такую информацию озвучил губернатор региона Глеб Никитин.

Он пояснил, что работы проводились в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Это одна из самых загруженных дорог в регионе, по которой нижегородцы добираются до Заволжья и Иванова. Интенсивность движения достигает 15-16 тысяч автомобилей в сутки. Нам было важно отремонтировать ее, чтобы обеспечить безопасность для автомобилистов и пешеходов и в то же время сократить время передвижения на этом участке", - рассказал Глеб Никитин.

Участок отремонтирован непосредственно в районном центре – Балахне, где проживает около 50 тысяч человек и действуют крупные промышленные предприятия.

"На ремонт было выделено 84,3 млн рублей по госконтракту. Подрядчик исполнил свои обязательства качественно и в срок", - добавил глава региона.

Как сообщал ранее губернатор Нижегородской области, региональная ремонтная программа в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 881,1 км.

По поручению Глеба Никитина, контракты на проведение дорожных работ по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" были заключены в 2019 году. Это позволило подрядчикам рационально распределить свои ресурсы и оперативно приступить к ремонту дорог.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина в 2019 году в 83-х субъектах Российской Федерации, в том числе в Нижегородской области, стартовал национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Он направлен на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Фактически национальный проект стал продолжением приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" 2017-2018 годов.

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