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Бизнес

Предприятия-участники нацпроекта получат в качестве поддержки из облбюджета 80 млн рублей

14 октября 2020 19:04  [78] Бизнес

Около 80 млн рублей выделено из бюджета Нижегородской области на поддержку предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости населения". Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Прием документов на участие в отборе промышленных предприятий проводится до 13 ноября 2020 года.

"Работа по нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости населения" в регионе идет опережающими темпами. Показатель по числу предприятий-участников проекта у нас перевыполнен более чем на 50%. Сейчас в нацпроекте уже участвует 121 компания. Ожидаем, что до конца года присоединится еще несколько предприятий", - сказал Глеб Никитин.

По словам губернатора, субсидироваться будут затраты на оборудование, закупленное в рамках внедрения на предприятиях инструментов бережливого производства.

С условиями проведения конкурса можно ознакомиться на сайте регионального минпрома.

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