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Экономика

Глеб Никитин и Леонид Михельсон обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетики

14 октября 2020 20:13  [63] Экономика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель правления ПАО "НАВОТЭК" Леонид Михельсон на встрече 14 октября в Москве обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетики, сообщает пресс-служба главы нижегородского региона.

Как отметил по итогам встречи Глеб Никитин, "НОВАТЭК" - технологичная компания, которая не только использует современное оборудование, но и создает инновации, сотрудничает с ведущими российскими предприятиями и научными институтами. Глава региона добавил, что Нижегородская область заинтересована, чтобы к этой работе как можно активнее привлекались наши поставщики и использовался интеллектуальный потенциал региона.

Он также подчеркнул, что проекты в сфере энергетики занимают важное место в работе Нижегородского научно-образовательного центра мирового уровня, созданного в рамках национального проекта "Наука".

"У нас есть все необходимое для того, чтобы развивать это направление сотрудничества. Нижегородская область сыграла огромную роль в "атомном проекте" и, как следствие, в освоении Арктики. Сегодня, опираясь на заложенные в прошлом веке традиции, мы готовы создавать новые продукты, способные развивать экономику страны", - добавил в заключение Глеб Никитин.

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