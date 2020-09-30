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Один человек погиб в ДТП с мотоциклом в Вознесенском районе. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.
Авария произошла 14 октября, в 16:45, на 79 км дороги Вознесенское – Дивеево – Сатис.
26-летний водитель на иномарке, при повороте налево, не предоставил преимущество в движении, и столкнулся с мотоциклом Yamaha без госномера (не зарегистрирован). В результате погиб 34-летний водитель мотоцикла.
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