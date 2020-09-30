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Бизнес

Нижегородцев приглашают на вебинар о молодежном предпринимательстве

15 октября 2020 10:15  [81] Бизнес

Министерство экономического развития России совместно с корпорацией "Синергия" проведут вебинар "Мой бизнес", посвященный вопросам развития молодежного предпринимательства сегодня, 15 октября 2020 года. Время проведения 10:00-12:15. Об этом сообщили в минэкономразвития.

На вебинаре будут рассматриваться следующие темы:

- Предпринимательское образование. Как развивать компетенции молодых предпринимателей?
- Современные инструменты построения личного бренда. Как сделать эффективную самопрезентацию и заразить своей мечтой других?
- Правовые аспекты молодежного предпринимательства. Что должен знать начинающий молодой предприниматель?
- Цифровизация и сфера IT. Как цифровые технологии помогают стать предпринимателем и развивают навыки лидера?

Вебинар "Мой Бизнес" станет площадкой, на которой приглашенные эксперты поделятся своим опытом и расскажут, как сделать бизнес прибыльным и востребованным.

В качестве спикеров выступят:

- директор Института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС при Президенте РФ, директор программы Global Management Challenge Russia Вячеслав Шоптенко;

- эксперт по мотивации персонала для малого и среднего бизнеса, единственный в России сертифицированный тренер по программе Entrepreneurship motivation trainer Ирина Сазонова;

- управляющий партнер международной консалтинговой компании FINCOM group, президент фонда регионального экономического развития "Инвестиции и Регионы", автор проектов ECOfriends и PokoenieF, член оргкомитета Всероссийского конкурса "Приоритеты роста" Анна Кровякова;

- управляющий партнер компании NFP (Nfp2b.ru) Сергей Ложкин;

- основатель мастерской дизайнерских изделий My sister’s garage, финалистка регионального этапа Всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России" 2019 года Алена Киселева.

Участие в вебинаре бесплатное. Программа доступна по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1BYXUJ9PkGYqBZzkhtJ76r1LqmOK5z-G8VrkN383IJ9Y/edit.

Трансляцию можно увидеть по ссылке: https://synergy.online/webinars/molodyezhnoe-predprinimatelstvo-tendentsii-iperspektivy-15-oktyabrya или https://synergy.online/webinars (после авторизации или регистрации на участие в соответствующем вебинаре).

Напомним, национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" направлен на всестороннее улучшение предпринимательского климата в России. В его структуру входят пять федеральных проектов: расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию; улучшение условий ведения предпринимательской деятельности; акселерация субъектов МСП; создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации; популяризация предпринимательства.

Эти проекты призваны увеличить количество занятых в сфере малого и среднего бизнеса и нарастить долю МСП во внутреннем валовом продукте страны, а также долю экспорта субъектов МСП.

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