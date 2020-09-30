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Общество

Нижегородский минздрав с помощью Сколково начали внедрять систему "Электронный фармаколог"

15 октября 2020 12:27  [66] Общество

Фото: Архив минздрава

Министерство здравоохранения Нижегородской области совместно с разработчиками из "Сколково" начало внедрение в лечебных учреждениях системы поддержки принятия врачебных решений "Электронный клинический фармаколог" (ЭКФ). Об этом сообщили в министерстве.

При помощи данной системы специалисты смогут делать фармакологические назначения пациентам, сверяясь с актуальной базой лекарственных препаратов государственного реестра.

Проект пока работает в пяти медицинских организациях региона: в городских поликлиниках №4 и №7, в городской больнице №33, в Нижегородском клиническом онкологическом диспансере и в Сосновской центральной районной больнице.

ЭКФ тестирует лекарственные назначения и выдает рекомендации по применению лекарственных препаратов. Как пояснили в минздраве, использование ЭКФ помогает уменьшить риск осложнений и побочных эффектов от применения лекарств и повысить качество медицинской помощи. При этом снижаются затраты на закупку медикаментов за счет более рациональных назначений врача.

Министерство ожидает от внедрения данной системы снижения нагрузки на систему здравоохранения, минимизации рисков возникновения врачебных ошибок, а также уменьшения осложнений в клинической практике.

"Качественная и доступная информационная система - одна из важнейших задач нацпроекта "Здравоохранение", а создание единого цифрового контура с прикладным значением является одним из приоритетов в работе Нижегородского Минздрава", - сказал заместитель министра здравоохранения Нижегородской области Алексей Мозалев.

По проекту "Создание единого цифрового контура в здравоохранении" национального проекта "Здравоохранение", который реализуется в стране в соответствии с указом президента Владимира Путина, в медицинских организациях Нижегородской области будет создано 16,6 тысячи автоматизированных рабочих мест. Планируется также создание и внедрение централизованных информационных систем, определяются потребности в дооснащении медучреждений.

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