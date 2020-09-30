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Спорт

Новый спорткомплекс построят в Нижнем Новгороде

15 октября 2020 12:45  [28] Спорт

Фото: Яндекс.Карты

Новый спорткомплекс построят в Нижнем Новгороде. Соответствующая информация о предполагаемом строительстве содержится в проекте решения очередного заседания Думы.

В частности, министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области предлагает передать земельный участок из городской в региональную собственность для строительства спортивного комплекса.

Площадь участка 31 631 +/- 62 кв.м. Находится он по адресу: Автозаводский район, ул.Краснодонцев, 8 (литеры А, Б), рядом с бассейном "Чайка" (Дом физкультуры, ул.Краснодонцев, 6).

Фото: Яндекс.карты

На земельный участок в августе этого года был заключен договор безвозмездного пользования с государственным бюджетным учреждением "Спортивная школа олимпийского резерва №8 по футболу".

Решение по передаче земельного участка в областную собственность депутаты примут на заседании 28 октября.

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