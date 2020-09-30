НБД-Банк обслуживает индивидуальных предпринимателей по системе "Все включено" Бизнес

Фото: пресс-служба ПАО "НБД-Банк"

НБД-Банк обслуживает индивидуальных предпринимателей по системе "Все включено". Об этом рассказали в пресс-службе банка.

В рамках этого пакетного предложения клиент получает возможность бесплатного открытия расчетного счета, обслуживания по тарифному плану "Стартовый", эквайринговые услуги по фиксированной ставке и бесплатный доступ к интернет-бухгалтерии "Моё дело".

"Мы стремимся к тому, чтобы наша действующая тарифная линейка по расчетно-кассовому обслуживанию позволяла предпринимателям выбрать наиболее удобный и выгодный вариант обслуживания. Акция "Все включено" рассчитана на поддержку и развитие микро- и малого бизнеса, для которого операционная составляющая должна быть максимально простой, понятной и не занимать много времени", - рассказал начальник управления по развитию филиальной сети ПАО "НБД-Банк" Андрей Ардабьевский.

Подробную информацию по акционному предложению "Все включено" можно узнать на сайте или у специалистов в офисах НБД-Банка.

СПРАВКА:

Интернет-бухгалтерия "Моё дело" — сервис, с помощью которого предприниматели и владельцы организаций смогут вести бухгалтерию самостоятельно. Для того чтобы пользоваться сервисом, не требуются ни специальные знания, ни бухгалтерское образование — все операции производятся очень просто с помощью пошагового мастера.