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Общество

"ТНС энерго НН" взыщет многомиллионные долги с МП "Нижегородэлектротранс" и "Нижегородское метро"

15 октября 2020 13:45  [79] Общество

ПАО "ТНС энерго НН" предъявило исполнительные листы МП "Нижегородэлектротранс" на сумму 29 млн рублей и МП "Нижегородское метро" на сумму 46 млн рублей для взыскания долга через службу судебных приставов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Задолженность МП "Нижегородэлектротранс" по состоянию на 9 октября 2020 года составила более 160 млн рублей, в том числе пени почти 17 млн рублей. Дебиторская задолженность предприятия с начала этого года выросла на 13%.

Задолженность МП "Нижегородское метро" на 9 октября 2020 года составила почти 54 млн рублей, в том числе пени более 18 млн рублей. Дебиторская задолженность предприятия с начала года выросла на 32%.

В конце 2019 года с данными предприятиями были подписаны соглашения о реструктуризации задолженности со сроком оплаты до конца текущего года. В связи с неисполнением договоренностей ПАО "ТНС энерго НН" вручило предприятиям-неплательщикам уведомления об одностороннем отказе от исполнения соглашения.

Понимая сложную ситуацию в стране и регионе, в этом году ПАО "ТНС энерго НН" не предъявляло ни одного исполнительного листа в отношении задолженности МП "Нижегородэлектротранс" и МП "Нижегородское метро". Однако данные муниципальные предприятия-неплательщики систематически нарушают соглашения о реструктуризации задолженности и не погашают многомиллионный долг за электроэнергию. Поэтому гарантирующий поставщик вынужден обратиться за взысканием задолженности по исполнительным листам в кредитные организации и Федеральную службу судебных приставов, заявили в ПАО "ТНС энерго НН".

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