Программа по возврату средств за российские туры стартовала 15 октября Культура и отдых

Второй этап программы по возврату средств за российские туры стартовал сегодня, 15 октября 2020 года. Об этом сообщает департамент развития туризма и НХП Нижегородской области.

Программа продлится до 5 декабря 2020 года, а отправиться в путешествие можно с момента оплаты, вернуться – до 23:59 10 января 2021 года. Условия программы значительно изменились с учетом предложений представителей туриндустрии и непосредственно туристов, которые принимали участие в первом этапе программы.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в программе участвует более 50 коллективных средств размещения и нижегородских туроператоров, которые представили более 100 туристических предложений.

"Условия участия стали более доступными. Минимальная продолжительность тура или проживания сокращена до двух ночей, что очень важно для Нижегородской области, поскольку у гостей из ближайших регионов пользуются популярностью туры выходного дня в наш город. Теперь можно отправиться в короткое путешествие на выходные и получить возврат средств", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области добавил, что при планировании поездок обязательно нужно учитывать эпидемиологическую ситуацию в регионах и соблюдать необходимые меры безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором РФ.

Как сообщил директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, во втором этапе программы туристического кешбэка, помимо туроператоров и коллективных средств размещения, участвуют туристические агрегаторы. Кроме того, значительно сократилось требование по минимальному количеству ночей: теперь в программе участвуют поездки от двух ночей. А возврат в размере 20% распространяется на туры любой стоимости, и максимальный размер возврата увеличен до 20 тысяч рублей.

Обязательное условие программы — оплата картой "Мир" — осталось прежним. Кешбэк на нее будет начисляться автоматически в течение пяти рабочих дней с момента оплаты поездки. Подробнее о программе — на сайте Федерального агентства по туризму.

Напомним, 1-й этап программы туристического кешбэка, которая впервые прошла с 21 по 28 августа, поддержали все ключевые субъекты туристской отрасли. Впервые в туризме был реализован механизм, когда, с одной стороны, поддержку и выгоду получает непосредственно турист, а с другой — участвуют все регионы страны и ключевые субъекты отрасли.