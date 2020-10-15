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Происшествия

Тело неизвестного мужчины найдено в Оке со стороны Канавинского района

15 октября 2020 14:55  [83] Происшествия

Фото: с сайта openarium.ru

Тело неизвестного мужчины найдено в Оке со стороны Канавинского района. Об этом 15 октября 2020 года сообщает ПСО "Волонтер".

Полицейские пытаются установить его личность. Тело было обнаружено еще 11 сентября в реке Ока, вблизи дебаркадера по ул. Марата.

Приметы мужчины: 20-25 лет, рост 172 см, среднего телосложения.

Был одет в бежевую майку и бордовые с рисунком пиратских костей шорты.

Обладающим какой-либо информацией просьба сообщить по телефону горячей линии ПСО "Волонтёр" 8(831)291-51-51.

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