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Культура и отдых

Музыкальный салон "Классика рядом с домом" откроется для нижегородцев

15 октября 2020 15:13  [71] Культура и отдых

Музыкальный салон "Классика рядом с домом" откроется для нижегородцев. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

С 20 октября по 4 ноября можно посетить 10 онлайн-концертов, трансляция которых состоится в официальной группе регионального министерства культуры во "ВКонтакте" и на YouTube-канале.

Проект продемонстрирует зрителям самые выдающиеся произведения композитора Петра Чайковского в исполнении молодежи со всей страны в год 180-летия со дня его рождения

Концерты организованы в рамках нацпроекта "Культура".

"Благодаря национальному проекту "Культура" искусство становится доступнее для нижегородцев, в том числе для тех, кто живет в малых населенных пунктах, отдаленных от областного центра. Юные таланты при этом получают возможность выступить перед широкой аудиторией из разных уголков России", - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глеб Никитин пригласил нижегородцев посетить концерты в рамках музыкального салона.

По итогам проекта наиболее талантливые молодые исполнители получат вознаграждение от фонда развития культуры "Во Благо". Также будет издан буклет с их творческими биографиями.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Московской области, правительства Нижегородской области, Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского и Российского фонда культуры.

Нацпроект "Культура" разработан в соответствии с указом президента Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Реализация нацпроекта началась 1 января 2019 года. Он включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".

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