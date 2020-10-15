Музыкальный салон "Классика рядом с домом" откроется для нижегородцев. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
С 20 октября по 4 ноября можно посетить 10 онлайн-концертов, трансляция которых состоится в официальной группе регионального министерства культуры во "ВКонтакте" и на YouTube-канале.
Проект продемонстрирует зрителям самые выдающиеся произведения композитора Петра Чайковского в исполнении молодежи со всей страны в год 180-летия со дня его рождения
Концерты организованы в рамках нацпроекта "Культура".
"Благодаря национальному проекту "Культура" искусство становится доступнее для нижегородцев, в том числе для тех, кто живет в малых населенных пунктах, отдаленных от областного центра. Юные таланты при этом получают возможность выступить перед широкой аудиторией из разных уголков России", - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Глеб Никитин пригласил нижегородцев посетить концерты в рамках музыкального салона.
По итогам проекта наиболее талантливые молодые исполнители получат вознаграждение от фонда развития культуры "Во Благо". Также будет издан буклет с их творческими биографиями.
Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Московской области, правительства Нижегородской области, Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского и Российского фонда культуры.
Нацпроект "Культура" разработан в соответствии с указом президента Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Реализация нацпроекта началась 1 января 2019 года. Он включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".
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