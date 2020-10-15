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Общество

"ЭнергосбыТ Плюс" отменил процедуру отключения тепловой энергии "Дзержинскому мукомольному заводу"

15 октября 2020 16:36  [74] Общество

Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" отменил процедуру отключения подачи тепла
ОАО "Дзержинский мукомольный завод". В пресс-службе компании рассказали, что такое решение было принято после того, как предприятие-должник полностью погасило задолженность за поставленную тепловую энергию перед ПАО "Т Плюс" в размере свыше 600 тысяч рублей. Процедура расторжения договора теплоснабжения ОАО "Дзержинский мукомольный завод" также остановлена.

Согласно действующему законодательству, неоплата за тепловую энергию является основанием для ограничения/прекращения подачи ресурса. В случае неоднократного нарушения сроков оплаты теплоснабжающая организация имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор с последующим отключением объектов должника с видимым разрывом трубопровода, то есть с демонтажем участка трубы теплоносителя.

"Основная задача, которая стоит перед поставщиком тепловой энергии, - стабильное прохождение отопительного сезона. И наличие долгов может серьезно осложнить ее решение. Со своей стороны, теплоснабжающая организация выполняет все взятые на себя обязательства и ожидает того же от всех потребителей. Поэтому еще раз напоминаем о необходимости своевременно оплачивать тепловую энергию и горячую воду", - отметил директор Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

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