Центробанк рассказал об инфляции в Нижегородской области Экономика

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Волго-Вятское ГУ Банка России опубликовало данные об инфляции в Нижегородской области в сентябре 2020 года.

По информации регулятора, по сравнению с августом годовая инфляция в регионе увеличилась на 0,4 п.п. – до 4,4%. Это связано с ослаблением рубля, продолжающейся реализацией отложенного спроса после смягчения ограничительных мер, вызванных пандемией коронавируса, сокращением урожая отдельных овощей.

Годовая продовольственная инфляция в области в сентябре составила 4,4% после 3,8% в августе. ЦБ объясняет это тем, что неблагоприятные погодные условия привели к сокращению урожая томатов открытого грунта и картофеля в стране, и в результате рост цен на них ускорился. Лук и морковь стали дороже, чем годом ранее, после их удешевления в августе в годовом выражении.

На динамику цен на овощи также повлияла нехватка в период сбора урожая иностранной рабочей силы (влияние ковид-ограничений), что привело к росту зарплаты.

Сложные погодные условия и сокращение посевных площадей под сахарную свеклу в текущем сезоне увеличили годовое удорожание сахара.

На фоне роста цен на сахар и ослабления рубля увеличилось удорожание кондитерских изделий.

В то же время замедлился рост цен на апельсины, что может быть связано с наращиванием их импорта из страны-крупнейшего поставщика. Годовое удорожание яблок продолжило сокращаться по мере насыщения регионального рынка урожаем, запоздавшим из-за неблагоприятных погодных условий.

Кроме того, в сентябре годовой прирост цен на молочную продукцию уменьшился до 3,4% после 4,6% в августе. Это произошло благодаря активному развитию молочной промышленности в регионе, и, как следствие, росту предложения на рынке. Тот же фактор сократил стоимость яиц в годовом выражении после их удорожания в августе и усилил снижение цен на куриное мясо.

Годовая непродовольственная инфляция в области в сентябре составила 5,2% после 4,7% в августе.

Ослабление рубля и спроса нижегородцев после отмены периода самоизоляции ускорили рост цен на легковые автомобили, мебель, одежду и парфюмерию. В ЦБ отметили, что увеличению спроса на автомобили также способствуют программы государственной поддержки.

Также продолжилось удорожание ювелирных изделий в условиях роста цен на золото на мировых рынках. Сказался и продолжающийся эффект реализации отложенного спроса на обручальные кольца после смягчения ограничений на проведение свадебных торжеств.

При этом сократилось годовое удорожание топлива (до 2,5% после 2,7% в августе) благодаря росту его производства и увеличению поставок на внутренний рынок.

Годовая инфляция в сфере услуг в регионе составила 3,5% в сентябре после 3,4% в августе. Некоторое ускорение во многом связано с заметным увеличением спроса на авиабилеты, что ускорило рост цен на них.

Стоимость групповых занятий в нижегородских фитнес-залах была повышена – отчасти из-за того, что перед этим она не пересматривалась в течение года.

В то же время стоимость образовательных услуг в сентябре была проиндексирована заметно меньше, чем годом ранее, в связи с рекомендациями Минобрнауки России в период пандемии коронавируса. Это замедлило годовой рост цен на них с августа. Стоимость обучения в государственных вузах осталась на уровне прошлого года, в негосударственных вузах – подорожала на 1,7% за год, в негосударственных общеобразовательных организациях – на 2,6%. Кроме того, продолжил замедляться годовой рост цен на услуги связи.