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Общество

Проект "Хвойный город" завершился в Нижегородской области

15 октября 2020 17:13  [42] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Проект "Хвойный город" завершился в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Важность проекта отметил губернатор области Глеб Никитин.

"Всего в рамках экологического проекта "Хвойный город" высажено 1 000 елей, из них 800 — в Нижнем Новгороде и 200 — в Дзержинске. Особенно важно, что в акциях активно участвовали молодые жители региона", - приводит пресс-служба слова Глеба Никитина.

"Проект уже второй год подряд получает поддержку Фонда президентских грантов. Это знак его качества и востребованности. Такие мероприятия соответствуют целям национального проекта "Экология" и наполняют его новыми смыслами", - добавил губернатор.

Проект "Хвойный город" организован молодежной палатой при думе Нижнего Новгорода и нижегородским региональным общественным фондом содействия и развития спорта, образования и молодежной политики "Дружба". Поддержку оказывает министерство экологии Нижегородской области. Цель проекта - повышение уровня озеленения и улучшение экологической обстановки на территории крупных городов региона.

Напомним, о необходимости экологического воспитания молодежи губернатор Нижегородской области Глеб Никитин говорил в Уфе на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО Игоре Комарове. Глеб Никитин отметил, что в Научно-образовательном центре мирового уровня в качестве одной из основных специализаций будет экология. НОЦ призван заниматься вопросами обращения с отходами, научным обоснованием и сопровождением проекта "Оздоровление Волги" в рамках нацпроекта "Экология".

Реализация национального проекта "Экология" в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина началась в стране в 2019 году.

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Теги:
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