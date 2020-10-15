"Нижний Новгород стал "Беговой столицей России", - Глеб Никитин Спорт

Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 15 октября провел в Москве встречу с руководителем "Лиги героев" Ксенией Шойгу, которая вручила главе региона Кубок беговой столицы России, статус которой завоевал Нижний Новгород. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

"Титул "Беговой столицы" - настоящий спортивный трофей, который присудили Нижнему Новгороду по итогам полумарафона, прошедшего 2 августа 2020 года. Эксперты оценивали суммарный спортивный результат с учетом соотношения числа участников и населения города. Полумарафон стал первым масштабным спортивным событием региона после пандемии. В нем приняли участие более 4 тысяч человек", - сказал Глеб Никитин.

"По инициативе президента России Владимира Путина в стране сейчас реализуется национальный проект "Демография", включающий очень важный федеральный проект - "Спорт – норма жизни". Перед нами стоит задача развивать как массовый, так и профессиональный спорт. Для этого строятся новые спортивные объекты и модернизируются существующие. Серьезные успехи демонстрирует профессиональный спорт. Более 100 медалей завоевали нижегородцы после возобновления спортивного сезона, большинство медалей - у легкоатлетов и гребцов. Также успешно выступают спортсмены с ограниченными возможностями здоровья – на их счету 20 медалей. Уверен, что такие проекты, как "Забег.РФ", позволят нам сделать спорт еще более популярным и привлечь в него талантливую молодежь", - рассказал губернатор Нижегородской области.

Передавая переходящий Кубок-стелу, Ксения Шойгу отметила, что Нижегородская область сегодня прочно входит в число наиболее спортивных регионов страны. Активно развивается бег в Поволжье.

"Нижний Новгород абсолютно заслуженно в этом году стал Беговой столицей России. Мы благодарны за поддержку правительству региона, организаторам полумарафона "Беги, герой!" в Нижнем Новгороде. Город на протяжении всех лет проведения ЗаБега.РФ входил в число лидеров. Общая дистанция, которую преодолели участники в Нижнем Новгороде, превышает длину экватора - 45,5 тысячи километров. Теперь мы передаем Кубок на временное хранение в столицу Поволжья, Нижний Новгород удостоен почетного звания Беговой столицы вслед за Казанью и Владивостоком", - отметила Ксения Шойгу.

Звание "Беговой столицы" присуждается городу с наивысшим баллом, который рассчитывается исходя из следующих показателей: средний километраж всех участников, процентное соотношение участников к числу жителей города и средняя скорость всех участников. В Нижнем Новгороде на забег зарегистрировались 4 253 человека, а суммарная дистанция всех участников составила 45 593 километра.