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Происшествия

Два человека утонули в Вознесенском районе при съезде автомобиля в реку

16 октября 2020 09:19  [85] Происшествия

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Два человека утонули в Вознесенском районе при съезде автомобиля в реку Сарма. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительной информации, в ночь с 14 на 15 октября в селе Мотызлей Вознесенского района водитель отечественного автомобиля не справился с управлением и съехал с проселочной дороги в водоем.

В результате водитель и пассажир 1956 и 1967 годов рождения погибли на месте. Оба - мужчины.

В региональном УГИБДД уточнили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

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