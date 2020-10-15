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Два человека утонули в Вознесенском районе при съезде автомобиля в реку Сарма. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
По предварительной информации, в ночь с 14 на 15 октября в селе Мотызлей Вознесенского района водитель отечественного автомобиля не справился с управлением и съехал с проселочной дороги в водоем.
В результате водитель и пассажир 1956 и 1967 годов рождения погибли на месте. Оба - мужчины.
В региональном УГИБДД уточнили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
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