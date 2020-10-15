Пожарный поезд выдвигается к месту пожара на складе в Сормовском районе (ВИДЕО)

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Пожарный поезд выдвигается к месту пожара на складе в Сормовском районе. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Расчетное время прибытия пожарного поезда со станции "Горький – Сортировочный" в 10:00.
Напомним, пожар на складе произошел сегодня утром, 16 октября.
Информация о возгорании поступила в 08:20. Склад находится по адресу: ул. Федосеенко, 55а.
По предварительным данным площадь пожара составила 800 кв. м.
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