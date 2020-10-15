Пожарный поезд выдвигается к месту пожара на складе в Сормовском районе (ВИДЕО) Происшествия

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Пожарный поезд выдвигается к месту пожара на складе в Сормовском районе. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Расчетное время прибытия пожарного поезда со станции "Горький – Сортировочный" в 10:00.

Напомним, пожар на складе произошел сегодня утром, 16 октября.

Информация о возгорании поступила в 08:20. Склад находится по адресу: ул. Федосеенко, 55а.

По предварительным данным площадь пожара составила 800 кв. м.