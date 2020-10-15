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Культура и отдых

Парк благоустроили в Сосновском районе

16 октября 2020 09:35  [59] Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Благоустройство первой очереди парка около озера Цимлянское завершилось в рабочем поселке Сосновском в Нижегородской области. Работы были проведены в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 16 октября 2020 года.

"За преображение этой территории проголосовало большинство местных жителей. Они также активно участвовали в создании дизайн-проекта. В итоге были учтены пожелания как старшего поколения, которым необходимы зоны тихого отдыха, так и молодежи. Тут появились игровые и спортивные площадки, территория для тренировки лыжников. Я рад, что администрация не планирует на этом останавливаться и в дальнейшем продолжит благоустройство парка", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В рамках благоустройства в этом году на территории парка были заасфальтированы пешеходные дорожки. Благодаря этому здесь также теперь могут заниматься лыжники. В парке появилась детская площадка под названием "Пиратская бухта", установлены спортивные тренажеры, скамейки и освещение.

Глеб Никитин напомнил, что в Нижегородской области в 2020 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" будет благоустроено 129 общественных пространств и 125 дворов. На это из федерального областного и местного бюджетов направят 1,5 млрд рублей.

Напомним, ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", который был утвержден указом президента Российской Федерации Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.

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