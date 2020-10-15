Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Общество
16 октября 2020 11:34  [13] Названы сроки преждевременных школьных каникул в Нижегородской области
16 октября 2020 11:14  [56] Изменился номер колл-центра для находящихся на самоизоляции нижегородцев
16 октября 2020 11:13  [54] Марафон в честь 800-летия города пройдет в Нижнем Новгороде в 2021 году
16 октября 2020 11:09  [87] Нижегородские школьники уходят на преждевременные каникулы
16 октября 2020 10:49  [237] Глеб Никитин ввел новые ограничения для Нижегородской области при ношении масок
16 октября 2020 09:44  [398] Трех нижегородских перевозчиков оштрафуют из-за пассажиров без масок
15 октября 2020 19:03  [362] Нижний сегодня: главные события дня
15 октября 2020 18:15  [257] Налоговая временно закроет офис в Сарове из-за коронавируса
15 октября 2020 17:14  [520] Студенты ВШЭ переходят на дистанционное обучение с 26 октября
15 октября 2020 17:13  [331] Проект "Хвойный город" завершился в Нижегородской области
Общество

Марафон в честь 800-летия города пройдет в Нижнем Новгороде в 2021 году

16 октября 2020 11:13  [54] Общество

Марафон в честь 800-летия города пройдет в Нижнем Новгороде в 2021 году. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"В 2021 году в Нижний Новгород может вернуться настоящий марафон, который войдет в событийную программу празднования 800-летия", - сказал он.

Большой марафон в городе не проводился с 2009 года. Полноценную марафонскую дистанцию в 42,2 км планируется вернуть в столицу Приволжья вслед за полумарафоном "Беги, герой!".

Губернатор добавил, что "Марафон 800" может привлечь более 5000 участников.

"В год празднования 800-летия к Нижнему Новгороду будет привлечено особое внимание. Марафон может стать еще одним толчком для развития инфраструктурных объектов и позволит наполнить их новыми смыслами", - объяснил Глеб Никитин.

По замыслу организаторов, маршруты пройдут через живописные места города. В программе мероприятия запланировано также проведение фестиваля аудиовизуального искусства "INTERVALS 2021" с инсталляциями от мировых и российских медиахудожников и образовательной программой с лекциями и праздничный салют.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
Гавриловка
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph