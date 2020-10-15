Марафон в честь 800-летия города пройдет в Нижнем Новгороде в 2021 году Общество

Марафон в честь 800-летия города пройдет в Нижнем Новгороде в 2021 году. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"В 2021 году в Нижний Новгород может вернуться настоящий марафон, который войдет в событийную программу празднования 800-летия", - сказал он.

Большой марафон в городе не проводился с 2009 года. Полноценную марафонскую дистанцию в 42,2 км планируется вернуть в столицу Приволжья вслед за полумарафоном "Беги, герой!".

Губернатор добавил, что "Марафон 800" может привлечь более 5000 участников.



"В год празднования 800-летия к Нижнему Новгороду будет привлечено особое внимание. Марафон может стать еще одним толчком для развития инфраструктурных объектов и позволит наполнить их новыми смыслами", - объяснил Глеб Никитин.

По замыслу организаторов, маршруты пройдут через живописные места города. В программе мероприятия запланировано также проведение фестиваля аудиовизуального искусства "INTERVALS 2021" с инсталляциями от мировых и российских медиахудожников и образовательной программой с лекциями и праздничный салют.