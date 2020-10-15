Нижегородским предприятиям компенсируют часть затрат по инвестпроектам Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Предприятия Нижегородской области могут получить от правительства средства в виде компенсации части процентной ставки по кредиту, который они привлекли на реализацию инвестиционного проекта. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Сейчас идет отбор организаций, которые могут получить такую меру поддержки. Отбор продлится до 30 октября 2020 года.

Субсидию могут получить компании, которые взяли кредиты на проекты, направленные на развитие производства: приобретение земельных участков под создание новых производственных мощностей, проектно-изыскательские работы, строительство или реконструкцию производственных зданий и сооружений, закупку оборудования, его аттестацию и сертификацию.

Предприятиям будет компенсирована часть затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на инвестиционные проекты стоимостью от 5 до 100 млн рублей.

Андрей Саносян рассказал, что в прошлом году компенсации получили 40 предприятий на сумму более 57 млн рублей. В результате реализованных инвестпроектов предприятием удалось увеличить оборот на 15 млрд рублей. Поэтому по решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в 2020 году финансирование из регионального бюджета программы субсидирования было продолжено.

Он также добавил, что впервые предприятия могут получить поддержку на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Общий объем средств на эту меру поддержки в 2020 году составляет порядка 70 млн рублей.