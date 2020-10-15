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Культура и отдых

Новая детская площадка появилась в поселке Луч Нижнего Новгорода

16 октября 2020 12:24  [72] Культура и отдых

Фото: пресс-служба Думы Нижнего Новгорода

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев, депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Наталья Смотракова и глава администрации Приокского района Михаил Шатилов 15 октября 2020 года оценили качество работ по обустройству детской площадки в поселке Луч. Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы. Площадка была построена в рамках проекта поддержки местных инициатив (ППМИ).

По информации компании-подрядчика ООО "Строй-Проект", общая стоимость объекта составила около 2 млн рублей. В частности, оборудовано футбольное поле с искусственным покрытием, установлены детская и спортивная площадки, а также скамьи для отдыха.

Михаил Шатилов сообщил, что Приокский район принимает участие в проекте поддержки местных инициатив с 2017 года. По его словам, местные жители сами предложили строительство данной детской площадки и контролировали воплощение проекта на всех этапах.

"Площадка в поселке Луч построена прекрасная, жители и дети довольны! Чтобы проект воплотился в жизнь, нужно было найти и аккумулировать и спонсорские средства, и муниципальные средства, и средства жителей, остальное добавил областной бюджет в виде субсидии. В итоге получилось такое замечательное разноплановое общественное пространство", – подчеркнул Олег Лавричев, предположив, что площадка станет для детей поселка игровым и спортивным центром.

"Региональная программа поддержки местных инициатив работает с 2013 года, но Нижний Новгород принимает в ней участие четвертый год. Она является эффективным механизмом инициативного бюджетирования. Жителям понятен ее принцип, а когда средства собраны ими лично, то и эксплуатация площадки будет под их присмотром и контролем", – добавил Олег Лавричев.

Председатель Совета территориального общественного самоуправления "Согласие" Антонина Мясникова отметила, что жители поселка сразу были готовы сделать первоначальный взнос на строительство детской площадки.

Напомним, всего в Нижнем Новгороде в 2020 году в рамках проекта ППМИ было подано 17 заявок.

СПРАВКА: 

В рамках проекта поддержки местных инициатив один район Нижнего Новгорода может представить на конкурс до 4 проектов, среди которых будут определены победители. Условия софинансирования проектов следующие: 25% средств предоставляет муниципалитет, до 5% – внебюджетные фонды, от 1 до 3 % – жители. Остальные средства будут выделены бюджетом региона.

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